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§ NG.kz
Что в Костанайской области понимают под женским предпринимательством, показали на выставке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32912
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.06.18 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Она была приурочена к проходившему 15 июня в Костанае форуму женщин приграничных территорий. Основной темой форума было заявлено сотрудничество предпринимателей, участвовали делегации 8-ми российских и казахстанских областей.
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§ 112
Re: Что в Костанайской области понимают под женским...
112


(Пользователи)
Сообщений: 13116
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.06.18 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы..
Ну а нам пока некогда, нужно писать в интернете..
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