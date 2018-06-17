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§ NG.kz
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Чу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32912
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.06.18 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщают очевидцы ЧП произошло около 14.00 не доезжая до станции Чу в Жамбылской области с поездом направления "Астана-Алматы" №9 "Байтерек". Официальный представитель КЧС МВД Руслан Иманкулов подтвердил информацию о сходе вагонов.
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§ 112
Re: Пассажирский поезд сошел с рельсов в Чу
112


(Пользователи)
Сообщений: 13116
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.06.18 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ниче так, его тряхонуло..
Сейчас они все частные, разберутся, денег на лапу придется отвалить правда..
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§ drakon
Re: Пассажирский поезд сошел с рельсов в Чу
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14001
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.06.18 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ниче так, его тряхонуло.

Говорят,пока 1 погибший...
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