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Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14000
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.06.18 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Seviriya:
обед без пива и без жареных сосисок?

От алкоголя года 2,как отказался - ваще.
А сосиски - или вароные, или из банок-
разогретые кипятком,5-6 минут... :-P
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4800
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.06.18 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Фото гришь не хватает?
Вот сегодня жарили мясо на даче.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14000
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.06.18 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ну не люблю я когда лгут откровенно.

Сейчас - никто, Попробуй... :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14000
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.06.18 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Вот сегодня жарили мясо на даче.

У нас,в твои годы,на даче ещё и
девочки - присутстврвали... :oops: ;-)
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4800
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.06.18 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Чего попробовать?
Можно по конкретней...
Насчет девочек, да были конечно, только не те о которых ты глаголишь.
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3676
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 16.06.18 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Зря ты это Дракоша ему предьявил
Там с этим делом капец,текучка кадров
:lol:
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 13114
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
не надо меня на ВЫ,

Говоря Вы или Вас, я имею конечно же Вашу хорошо организованную мобильную группу футбольных недофанатов, которые всегда приходят друг к другу во взимопомощи, пониманием и огромными кивками головы, поддержав своего друга в любую минуту временного отчаяния, которую им приносят некоторые нехорошие тут на форуме людишки типа меня..
Да, до земли..
Кивок то..
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4800
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.06.18 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каг страшно жить. :-x
В Берлине вооружённый мужчина набросился на пассажиров электрички

В субботу, 16 июня, в Берлине мужчина набросился с инструментом для гравировки на пассажиров городской электрички, ранив трех человек. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции. «Наш (link: http://c-in.ru/smi/221384-v-berline-vooruzhyonnij-muzhchina-nabrosilsya-na-passazhirov-elektrichki.
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3676
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 17.06.18 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так и у нас тоже с молотком кидался,
С головой непорядок был.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14000
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.06.18 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
В Берлине вооружённый мужчина набросился на пассажиров электрички

В КОстанае,мужик убил и отрезал голову сестре,
в присутствии отца.
Источник - НГ,читай... :-P
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4800
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.06.18 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Ну так я о чем.
'' как страшна жизнь''
Думал вот у вас благополучней, хотел в гости съездить, а тут вон ано што.
Вот так набросится на мну в электричке, яже в ответку втащу, а вдрух прибью.
Не охота в вашей турма сидеть.
Коль вы самая бохатая страна Европы, значит и порядок должен быть.
Вы там со своей партией расстарайтесь.
А то шот при ''комсомолке'' сплошной бардак идет.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14000
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.06.18 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ну так я о чем.
'' как страшна жизнь''

ОМ, Меньше - болтай.
А то секретные Полицейские -
узнают,что ты из дома - уехал,
украдут твои последние Тенге
из квартиры.
Источник - НГ... :-o :-P
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4800
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.06.18 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Какие деньги.
Все что есть ношу при себе.
Так что пролетят полицаи мимо кассы.
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4800
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.06.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Там с этим делом

Только допер , что это обо мне было.
Дорогая, откуда сведения ?
Шпионишь. :lol:
Лучше Витале телефон на вацап скинь.
Не вишь, парень страдает.
Бессердечная......
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