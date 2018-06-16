Обликоморале Re: Моя Деревенька и её окрестности. #12521





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4800

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:58 Цитата: drakon:



Ну так я о чем.

'' как страшна жизнь''

Думал вот у вас благополучней, хотел в гости съездить, а тут вон ано што.

Вот так набросится на мну в электричке, яже в ответку втащу, а вдрух прибью.

Не охота в вашей турма сидеть.

Коль вы самая бохатая страна Европы, значит и порядок должен быть.

Вы там со своей партией расстарайтесь.

А то шот при ''комсомолке'' сплошной бардак идет.