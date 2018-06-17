Цитата: Vital:

Лиля у меня телефон умер. Я взял новый . Номера не сохранились. Скинь свой на васап. У тебя же есть мой.

Добренцоф тоже скинь . Марик. Тоже. Не сохранились ваши номера. А в личке их тоже нету. Я их там по удалял

Виталя,там элементраные вещи нужно сделать один раз что бы номера больше никогда не потерялись.

Но новом телефоне по любому придётся сделать аккаунт гугл,поставь там в настройках сохранять все номера в аккаунт гугл и всё потом можешь спать спокойно при утере или поломке аппарата твой тел.справочник всегда будет где нибудь в америке на серверах гугла и пропадёт только если Российская или Северокорейская ракета угодит в этот сервер .Единственное, что тебе нужно сделать запомнить пароль и имя аккаунта,делается всё очень просто за 5 минут.