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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Kairat stayer
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 67
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 17.06.18 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
оказал проблему, у нас же многие успешные школьника, хотят попробовать продолжить учебу в Америге.
Вот я и указал на подводные камни.
Ты же, как тот партработник из совка, говоришь...'' да нормально все, разберутся''


Нет не многие, обучение в дальнем зарубежье обходится очень дорого, в основном едут по различным программам, предоставляемым грантам, в том числе только по"Болашақ", уже присуждено более 12000. Предусмотрены также зарубежные гранты учебными заведениями. Дипломы учебных заведений Европы и Америки ценятся, там действительно дают знания, часть студентов не возвращаются обратно, остаются там, для государства это плохо. Прежде чем ехать в дальнее зарубежье, абитуриенты совместно с родителями изучают рейтинги учебных заведений, программы обучения, там другие культурная и языковая среда, в США главное надо знать английский на соответственном уровне, это первостепенно, ну и визы F-1 и так далее второстепенно. Там много социальных программ для населения, предусмотрены выплаты определенной суммы малоимущим и безработным. Но самое главное в США верховенство Законов, за этим следят, вот действительно резонанс получился по заявлениям, разберутся и накажут виновных, если их вина подтвердится.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4800
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.06.18 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Спасибо за политинформацию.
Но сути, ты как будто не понял. Хотя, я уверен понял. Но размыл причину, словесным набросом, рассказав о следствии и то возможном благодоря заявлениям. Копай глубже в суть происходящего. Трамп тот вообще хочет в Японию выслать 25 мл, мексиканцев. И 2000 детей уже лишили родителей пытаясь осудить и выслать нелегалов.
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§ Kairat stayer
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 67
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 17.06.18 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Трамп тот вообще хочет в Японию выслать 25 мл, мексиканцев. И 2000 детей уже лишили родителей пытаясь осудить и выслать нелегалов.


Во перлы (смешное, нелепое и бессмысленное) озвучиваете, опять перед паровозам бежите, кто ему позволит, тем более в Японию, вы хоть иногда анализируйте сложившуюся ситуацию в мире, почему именно в Японию, а не в Мексику?
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§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 362
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.06.18 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Но самое главное в США верховенство Законов, за этим следят, вот действительно резонанс получился по заявлениям, разберутся и накажут виновных, если их вина подтвердится.


лепет наивного человека. не был,но знаю. источник сообщает.ну как всегда.
тебе об одном, ты о все о своем.
это уже свершившися факт, в ты этого никак не поймешь.

[Исправлено: alex_60, 17.06.2018 - 11:27]
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§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 362
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.06.18 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
тем более в Японию, вы хоть иногда анализируйте сложившуюся ситуацию в мире, почему именно в Японию, а не в Мексику


ну что. двойка. чтобы японцы почуствовали что такое эммигранты.
сказано для этого было.
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1415
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.06.18 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Из жанра ужасы и фантастика, кого отстреливают как воробьёв?

плиз:
http://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-2017-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8-1000-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA/a-42074436
В 2017 году от пуль американских полицейских погибли 987 человек.
Ну и про смертную казнь, единственная страна "демократичная" где смертная казнь разрешена в некоторых землях (регионах-штатах) как угодно. Она в принципе запрещена, ноесли очень хочется то можно :-x

Хотя другим незяяя, иначе не демократичны

[Исправлено: elektron, 17.06.2018 - 07:07]
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1415
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.06.18 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как следует из отчета WP, 22 процента погибших были афроамериканцами, хотя всего их доля в количестве населения США составляет только 6%. При этом 19 застреленных были безоружными (в 2016-м году безоружных было 17, в 2015-м - 35). В минувшем году случаи полицейского насилия в отношении афроамериканцев неоднократно приводили к массовым акциям протеста и беспорядкам. Суммарно же безоружных среди застреленных американскими полицейскими было 68 (в 2016-м году - 51, в 2015-м - 94).
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5621
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.06.18 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лиля у меня телефон умер. Я взял новый . Номера не сохранились. Скинь свой на васап. У тебя же есть мой.
Добренцоф тоже скинь . Марик. Тоже. Не сохранились ваши номера. А в личке их тоже нету. Я их там по удалял
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§ Добринцофф
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6088
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.06.18 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Лиля у меня телефон умер. Я взял новый . Номера не сохранились. Скинь свой на васап. У тебя же есть мой.
Добренцоф тоже скинь . Марик. Тоже. Не сохранились ваши номера. А в личке их тоже нету. Я их там по удалял

Виталя,там элементраные вещи нужно сделать один раз что бы номера больше никогда не потерялись.
Но новом телефоне по любому придётся сделать аккаунт гугл,поставь там в настройках сохранять все номера в аккаунт гугл и всё потом можешь спать спокойно при утере или поломке аппарата твой тел.справочник всегда будет где нибудь в америке на серверах гугла и пропадёт только если Российская или Северокорейская ракета угодит в этот сервер :-) .Единственное, что тебе нужно сделать запомнить пароль и имя аккаунта,делается всё очень просто за 5 минут.
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1415
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.06.18 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Лиля у меня телефон умер. Я взял новый . Номера не сохранились. Скинь свой на васап.

А что на симку не сохранил то?
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4800
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.06.18 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Ты мну вообще не ''слышишь'' :lol:
Ну ну.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13114
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.06.18 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня хочу протестировать дорогу по степям с Рудного в сторону Апановки..
Интересно, проедит ли моя колымага..
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4800
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.06.18 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Не обязательно ракета.
Просто создать проблемы с лектричеством и фсе.
Каменный век обеспечен. А скока погибнет то.
В первую очередь жертвы айфонов, смартфонов и ЕНТ-ЕГЭ. :lol:
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1415
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.06.18 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Просто создать проблемы с лектричеством и фсе.

И не говори, чего только не наслушаешься. Когда в 1996-ом и 1997-ом веерные отключения проводили. Даже взятки предлагали, что бы не отключали.

[Исправлено: elektron, 17.06.2018 - 09:10]
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13114
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.06.18 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечную цель маршрута хочу сделать по полям эти два поселка..
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