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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Чтоб ты жил в эпоху реформ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32910
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.06.18 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По оценкам счетного комитета РК, внешний долг достиг рекордных значений. Действительно, надо обладать талантом, чтобы придумать такие реформы, которые позволили влезть в такие долги при наличии всей таблицы Менделеева в недрах.
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* Обликоморале
Re: Николай ВОРОНИН: Чтоб ты жил в эпоху реформ
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4792
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.06.18 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
... в Костанайской области на июнь 2017 года 4 572 человека получали зарплату от 20 001 до 30 000 тенге, 18 776 человек - от 30 001 до 45 000 тенге и 18 878 человек - от 45 001 тенге до 60 000. Комитет по статистике РК сообщает, что в четвертом квартале 2017 года 61,99% казахстанских семей жили на сумму меньше 50 000 тенге в месяц

Источник:
А как же другие источники, утверждающие что у нас с/зп давно за сто тыщ перевалила. Кому верить?
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§ сайлау курманов
Re: Николай ВОРОНИН: Чтоб ты жил в эпоху реформ
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2767
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.06.18 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
главный опять поехал в китай просить денег , выклянчил все таки почти лярд , а тем временем на нтв в передаче секрет на миллион героиня сати казанова рассказывает очень интересные вещи , оказывается зять одаривал ее квартирами и лексусами и она была его второй любовницей , первая та самая гоги ашкинадзе родила своему патрону сына , за что получила замок в самой англии
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§ Seviriya
Re: Николай ВОРОНИН: Чтоб ты жил в эпоху реформ
Seviriya


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Сообщений: 107
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.06.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кроме того, надо не забывать, что Астану построили в ущерб другим регионам, и туда вбухивают до сих пор народные деньги на празднование Дня столицы. Это надо же было придумать такой праздник!
это хайп? от воронина? :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P или что?
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§ Seviriya
Re: Николай ВОРОНИН: Чтоб ты жил в эпоху реформ
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 107
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.06.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
за что получила замок в самой англии
во первых Великобритании , во вторых тут любой родил бы за замок

:lol:
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§ Seviriya
Re: Николай ВОРОНИН: Чтоб ты жил в эпоху реформ
Seviriya


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Сообщений: 107
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.06.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кроме того, надо не забывать, что Астану построили в ущерб другим регионам,
Каким? :-(
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§ Seviriya
Re: Николай ВОРОНИН: Чтоб ты жил в эпоху реформ
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 107
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.06.18 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо учесть, что долг Советского Союза полностью взяла на себя росия.
интересно что эта страна и обьявила себя правоприемницей СССР
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§ 112
Re: Николай ВОРОНИН: Чтоб ты жил в эпоху реформ
112


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Сообщений: 13112
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.06.18 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Товарищ Воронин сделал вывод что нужно просто Верить, подымая перед нами библейские насущные вопросы о Вере?
Тов. Воронину не кажется ли что нужно прежде всего работать и чтобы хорошо работать, нужно было получать хорошее образование?
Кто то у него на дачах грабил, теперь сравнил рекламные баурсаки с личным грабежом..
Тов. Воронин как всегда в своем репертуаре и как всегда немного сгущает краски и перевирает..
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§ 112
Re: Николай ВОРОНИН: Чтоб ты жил в эпоху реформ
112


(Пользователи)
Сообщений: 13112
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.06.18 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То что Ацтану настроили, сегодня мы видим что это в совокупности правильное решение.
Киев вон с краю в одной стране стоял и чем это обернулось..
По крайней мере открытого сепаратизма на наших окраинах нет..
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§ Ваш земляк
Re: Николай ВОРОНИН: Чтоб ты жил в эпоху реформ
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1699
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 17.06.18 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Seviriya:
интересно что эта страна и обьявила себя правоприемницей СССР

После долгих препирательств среди бывших братских республик по вопросу:" А как долги СССР делить будем?!"
Чекушка, ты уж если пишешь ерунду, то хотя бы имей представление о сути предмета. Или для тебя самое главное - воткнуть свои пять копеек? Пусть даже они будут какого-нибудь там лохматого года :-P ;-) :lol:
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§ Seviriya
Николай ВОРОНИН: Чтоб ты жил в эпоху реформ
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 107
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.06.18 - 12:59
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§ Seviriya
Николай ВОРОНИН: Чтоб ты жил в эпоху реформ
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 107
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.06.18 - 13:02
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§ таноми52
Николай ВОРОНИН: Чтоб ты жил в эпоху реформ
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 50
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 17.06.18 - 13:13
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