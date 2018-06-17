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§ NG.kz
Иван Дычко в первом раунде нокаутировал экс-претендента на титул WBA
NG.kz

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Сообщений: 32910
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.06.18 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Его соперником по восьмираундовому поединку стал бывший претендент на чемпионский титул 32-летний Майкл Марроне из США. Бой прошел в рамках вечера бокса в "Колизее" в Сент-Питерсберге (штат Флорида, США).
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§ 112
Re: Иван Дычко в первом раунде нокаутировал экс-претендента на...
112


(Пользователи)
Сообщений: 13112
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.06.18 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мароне проигрывает все бои..
Как он вообще становится Претендентом, наверно много за проигрыши платят?
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