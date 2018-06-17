Цитата: Обликоморале:

оказал проблему, у нас же многие успешные школьника, хотят попробовать продолжить учебу в Америге.

Вот я и указал на подводные камни.

Ты же, как тот партработник из совка, говоришь...'' да нормально все, разберутся''



Нет не многие, обучение в дальнем зарубежье обходится очень дорого, в основном едут по различным программам, предоставляемым грантам, в том числе только по"Болашақ", уже присуждено более 12000. Предусмотрены также зарубежные гранты учебными заведениями. Дипломы учебных заведений Европы и Америки ценятся, там действительно дают знания, часть студентов не возвращаются обратно, остаются там, для государства это плохо. Прежде чем ехать в дальнее зарубежье, абитуриенты совместно с родителями изучают рейтинги учебных заведений, программы обучения, там другие культурная и языковая среда, в США главное надо знать английский на соответственном уровне, это первостепенно, ну и визы F-1 и так далее второстепенно. Там много социальных программ для населения, предусмотрены выплаты определенной суммы малоимущим и безработным. Но самое главное в США верховенство Законов, за этим следят, вот действительно резонанс получился по заявлениям, разберутся и накажут виновных, если их вина подтвердится.