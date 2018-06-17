112 Re: Николай ВОРОНИН: Чтоб ты жил в эпоху реформ #7





(Пользователи) Сообщений: 13112

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 12:28 Товарищ Воронин сделал вывод что нужно просто Верить, подымая перед нами библейские насущные вопросы о Вере?

Тов. Воронину не кажется ли что нужно прежде всего работать и чтобы хорошо работать, нужно было получать хорошее образование?

Кто то у него на дачах грабил, теперь сравнил рекламные баурсаки с личным грабежом..

Тов. Воронин как всегда в своем репертуаре и как всегда немного сгущает краски и перевирает..