сайлау курманов Re: Меры для защиты от безработицы людей предпенсионного... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2766

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:03 главный опять поехал в китай просить денег , выклянчил все таки почти лярд , а тем временем на нтв в передаче секрет на миллион героиня сати казанова рассказывает очень интересные вещи , оказывается зять кулибаев одаривал ее квартирами и лексусами и она была его второй любовницей , первая та самая гоги ашкинадзе родила своему патрону сына , за что получила замок в самой англии