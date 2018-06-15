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≡ Меры для защиты от безработицы людей предпенсионного возраста предложили «народные коммунисты» в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Меры для защиты от безработицы людей предпенсионного возраста предложили «народные коммунисты» в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32907
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.06.18 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представители социальных служб рассказали о мерах, предусмотренных в программе «Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства». Однако специальных мер для данной возрастной категории в ней не оказалось.
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§ Seviriya
Re: Меры для защиты от безработицы людей предпенсионного...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 101
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.06.18 - 20:30
Комментарий удален модератором.
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§ Адам
Re: Меры для защиты от безработицы людей предпенсионного...
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 923
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 15.06.18 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ сайлау курманов
Re: Меры для защиты от безработицы людей предпенсионного...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2766
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.06.18 - 09:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
главный опять поехал в китай просить денег , выклянчил все таки почти лярд , а тем временем на нтв в передаче секрет на миллион героиня сати казанова рассказывает очень интересные вещи , оказывается зять кулибаев одаривал ее квартирами и лексусами и она была его второй любовницей , первая та самая гоги ашкинадзе родила своему патрону сына , за что получила замок в самой англии
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