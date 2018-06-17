сайлау курманов Re: О специальном налоговом режиме для самозанятых подробно... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2766

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:54 а не лучше ли всех перевести на патент и не пудрить мозги народонаселению, пусть сапожник платит один мрп в месяц, торговка овощей и таксист пять мрп , владелец маленького магазина или бутика десять и так по шкале и по списку. мне кажется эта путаница создается специально стем чтобы работающего человека подвести под штраф или раскрутить его на мзду за крышевание