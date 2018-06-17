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§ NG.kz
О специальном налоговом режиме для самозанятых подробно рассказали в Минтруда
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32907
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.06.18 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разработчики поправок предлагают ввести единые определения "занятого лица" и "самостоятельно занятого лица". По их мнению, различия между ними существенные. Согласно проекту закона, к занятым лицам будут относиться 11 категорий граждан.
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§ сайлау курманов
Re: О специальном налоговом режиме для самозанятых подробно...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2766
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.06.18 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а не лучше ли всех перевести на патент и не пудрить мозги народонаселению, пусть сапожник платит один мрп в месяц, торговка овощей и таксист пять мрп , владелец маленького магазина или бутика десять и так по шкале и по списку. мне кажется эта путаница создается специально стем чтобы работающего человека подвести под штраф или раскрутить его на мзду за крышевание
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