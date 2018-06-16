112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #12040





(Пользователи) Сообщений: 13107

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 04:06 Когда ты один, ночью, моск совершенно свободен..

В голове свободно перемещаются какие то цифры, какие то нерешенные задачи, какие то застарелые проблемы..

Некоторые из них моск решает так, как не может в том состоянии, обычности как бы, в состоянии дневного бодрствования..

Иногда бывает, моск решает ночью в легкую какие то задачи, над которыми ты бился уже несколько лет..

Господи думаешь, и как я до этого не догадался еще тогда?

Да уш..

Может это на старости, он думает только ночью, что собственно тоже не факт..

Но вот тогда, когда я после очередной лежачки в больнице, 2015го года по моему, когда приперся домой, весна, март на дворе, денег нет, абсолютно нет, долги за комуслуги только перевалили за полтора ляма..

Не говоря еще о действующих кредитах в 200 штук в месяц..

И вот меня моск будит в часа пол четвертого ночи и начинает думать..

Вне зависимости от меня..

И о Господи..

Он решил застарелую проблему, мелочи, от которых в последствии я начиная с марта месяца, потихоньку начал приводить свои заброшенные дела к ясности и как следствие к наладке бизнеса..

Решил за каких то полтора два часа..

Чего я не мог решить 4 года..

Да уш..