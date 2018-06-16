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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13107
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Победа, поражение...
Эти высокие слова лишены всякого смысла.
Жизнь не парит в таких высотах, рождает новые образы.
Победа ослабляет народ, Поражение пробуждает в нем новые силы...
Лишь одно следует принимать в расчет - Ход событий..
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§ Kairat stayer
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Kairat stayer


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Сообщений: 65
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.06.18 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
ой да ладно, стреляют там таких как воробьёв. Вот она самая "великая" демократия. Да и смертную казнь, пожалуй одна из немногих "демократических" стран, где ещё существует. Но всем правила свои навязывают...


Из жанра ужасы и фантастика, кого отстреливают как воробьёв? У меня там знакомые проживают, частенько приезжают сюда, никогда не говорили, что не безопасно гулять по улицам и общественным местам. В 140 странах смертная казнь отменена, 58 смертная казнь действует в рамках Закона, нигде не указано, что если существует смертная казнь, тогда страна не считается демократичной.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13107
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ваша ошибка в том, что вы Победу над соперником поставили на профессиональный уровень, не имея должного профессионализма в том, какой ценой может даться вам эта Победа, которая впоследствии обернется Поражением..
И наоборот, как шахматах про ту пешку..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13107
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Игрок на Форуме НГ всегда сомневается в своём противнике, но на самом деле он сомневается в своих умственных способностях, но никогда этого не признает..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13107
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.06.18 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чем больше власти, как тебе кажется, у тебя появляется в форуме НГ, тем меньше власти у тебя остается в реальном мире..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13107
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.06.18 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Взрослые люди..
А по мне так Подозрительные лица..
А может Омерзительная восьмерка..
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1698
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 17.06.18 - 01:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Но ты же снова и снова Смотришь и Смотришь и оторвать взгляда не можешь..
На мне что, медом помазано?

Ну, я бы сказал, что другим. На что тоже мухи летят. Причем, ты сам себя измазал.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13107
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.06.18 - 01:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Но ты же снова и снова Смотришь и Смотришь и оторвать взгляда не можешь..
На мне что, медом помазано?

Ну, я бы сказал, что другим. На что тоже мухи летят. Причем, ты сам себя измазал.


Как романтично..
Ваша кампашка Неудачников летит на хм.., на то самое, что я где то там чем то помазал и во главе их 1980..
Вы мухи..
Такие зеленые и такие большие пребольшие, как будто вы летающие зеленые слоны..
А что, прикольно..
Как я до этого еще сам не додумался, что вы не Билайн, в смысле не пчелы, а большие зеленые и коричневые Мухи?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13107
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.06.18 - 03:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо..
Ты один..
Никого нет ни в комнате, ни в интернете..
И этот фильм.
Про одинокого человека, про сиделку, которого исполняет... Тим Рот..
Безусловно один из величайших актеров нашего времени..
И просмотрел еще один фильм с участием Тома Хенкса, Капитан Филлипс..
Неожиданно хорошо..
Хотя я думал там намешано в стиле аля Крепкий Орешек..
Но нет.
Американцы молодцы..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13107
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.06.18 - 04:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда ты один, ночью, моск совершенно свободен..
В голове свободно перемещаются какие то цифры, какие то нерешенные задачи, какие то застарелые проблемы..
Некоторые из них моск решает так, как не может в том состоянии, обычности как бы, в состоянии дневного бодрствования..
Иногда бывает, моск решает ночью в легкую какие то задачи, над которыми ты бился уже несколько лет..
Господи думаешь, и как я до этого не догадался еще тогда?
Да уш..
Может это на старости, он думает только ночью, что собственно тоже не факт..
Но вот тогда, когда я после очередной лежачки в больнице, 2015го года по моему, когда приперся домой, весна, март на дворе, денег нет, абсолютно нет, долги за комуслуги только перевалили за полтора ляма..
Не говоря еще о действующих кредитах в 200 штук в месяц..
И вот меня моск будит в часа пол четвертого ночи и начинает думать..
Вне зависимости от меня..
И о Господи..
Он решил застарелую проблему, мелочи, от которых в последствии я начиная с марта месяца, потихоньку начал приводить свои заброшенные дела к ясности и как следствие к наладке бизнеса..
Решил за каких то полтора два часа..
Чего я не мог решить 4 года..
Да уш..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13107
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.06.18 - 04:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот, даже посмотрел..
Уже в апреле доход составил на 255 тысяч больше..
А ведь днем до этого, до решения моим моском этой задачи я решил продавать хату и расчитаться за долги..
Элементарно прожрать ее..
И вот тут сработало..
Что Это, Провидение, рука Господа, какая то Аура?
Сами нейронные импульсы что то там решили?
До сих пор не могу понять некоторых каких то очевидных для кого то вещей..
Как же я долго с этого кризиса выбирался, практически те же 4 года, наверно скорее всего три с хвостиком..
Но этот встал практически по нулям, делая все равно какие то миллионные вложения в ремонты, в эти ТВ плазма или как их там, стиральные машины, пылесосы и тд..
У меня даже Платиновая карточка в магазине Т имеется..
Набрал товаров на больше чем миллион..
Да...
Когда нам порой тяжело и мы сами не можем ничего предпринять, наш моск как то сам в определенный момент дает нам Шанс, который нужно поймать разумеется..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13107
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.06.18 - 04:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вот как то это вижу, мы сами думаем или перевариваем информацию в огромном количестве нужную и не совсем.
Сами не можем отобрать среди всего крупинки того зерна с миллиардах других, которые потом дадут урожай..
Но моск как то тем не менее сохраняет всю эту память, которую мы сами уже и не помним, и в какой то определенный момент он методично выискивает пути решения той или иной проблемы, даже мельчайшей, чтобы как то помочь организму, в котором он живет справится с какой либо ситуацией..
Интересно, сколько там памяти в террабайтах или каких то битах?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13107
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.06.18 - 04:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Касательно интернета..
Да, можно сказать что моск тренируется тут, находит какие то нестанлартные решения, учится правильно говорить и все такое, но...
Никто не замечал, что мы уже привыкнув к планшету, к интернету, оказываясь где то с человеком в какой либо ситуации, зависящим от взгляда, психологии, повадок другого человека, где решать нужно какие то проблемы исходя из чьего то характера, либо пристального взгляда, нашему моску уже труднее и труднее становится определить человека по поведению?
Нам все сложнее и сложнее узнать человека по прямому взгляду, не отводя от него глаз и сказать всю его подноготную..
Наш моск начал воспринимать планшет так, как раньше он распознавал человекуса по поведенческим повадкам..
А потому в реальном мире нам все сложнее и сложнее общаться друг с другом..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13107
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.06.18 - 04:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Много еще интересного можно рассказать, что я иногда невольно замечаю в своем моске, воистину это одна из самых величайших загадок человекуса..
Наравне с загадкой что внутри черной дыры..
Как он думает и с чем ему приходится взаимодействовать, с какими такими частичками Бога он сотрудничает, чтобы помогать своему временному органическому соединению и как следствие там прожить немного долше, как если бы он не думал вообще..
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* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4790
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.06.18 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Да я и не зацикливаюсь, с чего ты взял.
Показал проблему, у нас же многие успешные школьника, хотят попробовать продолжить учебу в Америге.
Вот я и указал на подводные камни.
Ты же, как тот партработник из совка, говоришь...'' да нормально все, разберутся''
Хотя уже оказались поломаны десятки тысяч судеб, надеявщиеся демократично поступить и учиться в ''самой великой и толерастной стране''
Ан не вышло. А ложка к обеду дорога.
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