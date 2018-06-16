112 Re: Моя Деревенька и её окрестности. #12517





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 23:16 Цитата: Обликоморале:

не надо меня на ВЫ,

Говоря Вы или Вас, я имею конечно же Вашу хорошо организованную мобильную группу футбольных недофанатов, которые всегда приходят друг к другу во взимопомощи, пониманием и огромными кивками головы, поддержав своего друга в любую минуту временного отчаяния, которую им приносят некоторые нехорошие тут на форуме людишки типа меня..

Да, до земли..

Кивок то..