yudjin Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #184





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5374

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 16:15 Сегодня, 16 июня, восемь команд начнут свои выступления на чемпионате мира по футболу в России. Будут сыграны четыре поединка для команд, которые играют в группах C и D.



Франция — Австралия. 16:00. Казань. Группа С



Французы прибыли на чемпионат мира в ранге вице-чемпионов домашнего Евро-2016. Имея роскошный во всех смыслах состав Дидье Дешам попытается пройти с ним как можно дальше по турнирной сетке — на прошлом турнире «потолком» для трехцветных стал четвертьфинал. В нем они проиграли 0:1 будущим чемпионам — Германии. Австралийцы же в этом противостоянии выглядят довольно скромно на фоне французов.



Аргентина — Исландия. 19:00. Москва. Группа D



Лионель Месси свой первый матч на чемпионате мира по футболу в России сыграет на стадионе «Спартак». Один из двух лучших игроков современности начнет свои с командой выступления на турнире поединком против самой необычной сборной последних лет — исландцев. «Викинги» в 2016 году произвели фурор на чемпионате Европы и теперь все ждут, что же они могут показать на своем втором в истории крупном турнире. И начинают они матчем с Аргентиной.



Перу — Дания. 22:00. Саранск. Группа D



Перуанская сборная в последний раз играла на чемпионате мира 36 лет назад — в далеком 1982 году они сыграли неплохо. На их счету ничья с Камеруном и Италией. В Россию приехало другое поколение перуанских футболистов, ведомые лидером московского «Локомотива» Джефферсоном Фарфаном. Он в 33 года переживает вторую молодость — недавно привел к победе «Локо» в чемпионате России. У датчан же больше козырей в этой игре. Главный из которых — полузащитник «Тоттенхэма» Кристан Эриксен. Битву этих двух команд увидят зрители «Саранск Арены».



Хорватия — Нигерия. 01:00 (17 июня). Калининград. Группа C



Балканская команда начнет поединок против «Суперорлов» на стадионе в Калининграде. На прошлом чемпионате мира, находясь в одной группе с хозяевами турнира, они не прошли в плей-офф турнира. Сейчас же, как говорят специалисты, шансов больше — жребий более позитивен. Но у нигерийцев, за которых выступает форвард ЦСКА Ахмед Муса, может быть другое мнение — в Бразилии они прошли в 1/8 финала, где уступили в конце матча Франции со счетом 0:2. Источник