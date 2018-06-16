/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 13 из 13«1...111213
Куратор темы: yudjin
* 112
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Пользователи)
Сообщений: 13090
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ставки делают вообще то не словами..
А кое чем подтверждают более реально..
Запретив мне тут говорить о ставках, сами же мою тему начали крутить, и причем просто так, но чтоб самим..
Профайл

§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4787
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.06.18 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что, через 5 минут в Казани начинается Франция-Австралия.
Погода идеальная, +18 и солнечно. Букмекеры ожидают победы Франции с разницей в два мяча.
Все французы, как по команде, сказали перед игрой, что сборная не является фаворитом. Значит, точно хотят выиграть турнир.
Ставлю тоже на хранцузев...3:0
Профайл

* 112
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Пользователи)
Сообщений: 13090
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще то ставки предполагалось изначально отдать в фонд благотворительности..
Где же они и сколько денег на счету, что то непонятно?
В качестве поощрения разыгрывать приз настоящим Советским Шампанским каждую игру..
Кто нибудь хоть знает сколько игр вообще тут?
Профессионалы..
Ну ладно, нет денег, тогда и ставить то получается нечего..
Зато громко -делаем ставки или делаю Ставку..
А по сути?
Профайл

§ yudjin
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5374
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 16.06.18 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 16 июня, восемь команд начнут свои выступления на чемпионате мира по футболу в России. Будут сыграны четыре поединка для команд, которые играют в группах C и D.

Франция — Австралия. 16:00. Казань. Группа С

Французы прибыли на чемпионат мира в ранге вице-чемпионов домашнего Евро-2016. Имея роскошный во всех смыслах состав Дидье Дешам попытается пройти с ним как можно дальше по турнирной сетке — на прошлом турнире «потолком» для трехцветных стал четвертьфинал. В нем они проиграли 0:1 будущим чемпионам — Германии. Австралийцы же в этом противостоянии выглядят довольно скромно на фоне французов.

Аргентина — Исландия. 19:00. Москва. Группа D

Лионель Месси свой первый матч на чемпионате мира по футболу в России сыграет на стадионе «Спартак». Один из двух лучших игроков современности начнет свои с командой выступления на турнире поединком против самой необычной сборной последних лет — исландцев. «Викинги» в 2016 году произвели фурор на чемпионате Европы и теперь все ждут, что же они могут показать на своем втором в истории крупном турнире. И начинают они матчем с Аргентиной.

Перу — Дания. 22:00. Саранск. Группа D

Перуанская сборная в последний раз играла на чемпионате мира 36 лет назад — в далеком 1982 году они сыграли неплохо. На их счету ничья с Камеруном и Италией. В Россию приехало другое поколение перуанских футболистов, ведомые лидером московского «Локомотива» Джефферсоном Фарфаном. Он в 33 года переживает вторую молодость — недавно привел к победе «Локо» в чемпионате России. У датчан же больше козырей в этой игре. Главный из которых — полузащитник «Тоттенхэма» Кристан Эриксен. Битву этих двух команд увидят зрители «Саранск Арены».

Хорватия — Нигерия. 01:00 (17 июня). Калининград. Группа C

Балканская команда начнет поединок против «Суперорлов» на стадионе в Калининграде. На прошлом чемпионате мира, находясь в одной группе с хозяевами турнира, они не прошли в плей-офф турнира. Сейчас же, как говорят специалисты, шансов больше — жребий более позитивен. Но у нигерийцев, за которых выступает форвард ЦСКА Ахмед Муса, может быть другое мнение — в Бразилии они прошли в 1/8 финала, где уступили в конце матча Франции со счетом 0:2. Источник
Профайл

* 112
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Пользователи)
Сообщений: 13090
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати одних только групповых игр чемпионата 48.
Дальше еще 16.
Итого имеем 64 игры.
То есть ставя в среднем по 500 тенге за игру, можно проиграть 32 тысячи тенге одному игроку в Ставки..
Но так не бывает.
Ставки к концу возрастают и можно проиграть очень значительную сумму денег, как и выиграть..
Кстати кто Ставил на Суареса в игре что тот укусит противника, все 167 человек выиграли.
Один выиграл даже 900 евро то ли фунтов, поставив на Укус..
Профайл

* 112
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Пользователи)
Сообщений: 13090
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати перепечатка

В 1999 году Пит Эдвардс поставил 50 фунтов на то, что его трехлетний внук, только начавший заниматься футболом, когда-нибудь сыграет за сборную Уэльса. В 2013 году он получил сумасшедший выигрыш - 125 тыс. фунтов стерлингов. А его внук Харри Уилсон стал самым молодым игроком сборной за всю историю.
Профайл

§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4787
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.06.18 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шо туд?
Уже А-И в игре.
Исландские повара, пастухи и пожарные играют на равных с Аргентиной и Месси. А всё потому, что их тренер единственный стоматолог на всю Исландию. Попробуй проиграй :lol:
Молодцы в общем. А Месси и не видно. Даже не знаю и не представляю кто выиграет. Болею за исландцев.
Профайл

* 112
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Пользователи)
Сообщений: 13090
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и перепечатка крупных выигрышей со ставками..

В 2004 году сборная Греции неожиданно для всех стала чемпионом Европы.

Один из болельщиков рискнул, поставив на этот маловероятный исход в самом начале турнира $7300 с коэффициентом 50. А перед финалом с португальцами поставил еще $14 600 с коэффициентом 10.

Никто из букмекеров не верил в греков, а они возьми и выиграй. Счастливчик заработал в общей сложности $607 тыс.

В 2008 году житель Беларуси собрал «экспресс» - угадал все результаты из 14 отборочных матчей к ЧМ-2010. Поставил всего полдоллара с коэффициентом 209 856. И в итоге выиграл $105 тыс.

В 2016 году чемпионом английской премьер-лиги стал скромный клуб «Лестер Сити» из маленького одноименного городка. В начале сезона шансы на победу оценивались с коэффициентом 5001. Другими словами, в это не верил никто. Тем более что в предыдущем сезоне команда чудом не вылетела в низший дивизион. Но один из болельщиков «Лестера» все же поставил 50 фунтов на триумф своей команды. Его потенциальный выигрыш составил бы 250 тыс. фунтов, но игрок решил не рисковать и принял предложение букмекера получить 72 тыс. фунтов в марте, когда «Лестер» уже выиграл несколько матчей, не дожидаясь концовки чемпионата.
Профайл

§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4787
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.06.18 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А Месси взял и не забил пенальти.
Это его Роналду вчера деморализовал.
Исландцы, что творят...
Повторяют ЧЕ в Англии...
Профайл

§ yudjin
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5374
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 16.06.18 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще 3 минуты и ничья Исландцев с Аргентиной можно считать победой первых.
Профайл

§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4787
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.06.18 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Штрафной не помог.
Исландия красавцы.
Оле-оле-оле
Профайл

§ yudjin
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5374
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 16.06.18 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
выстояли... молодцы! Большую часть в этой ничье сделал вратарь исландцев.
Интересно, что фавориты, сильнейшие сборные пока не такие и сильнейшие... без пенделей не зарабатывают победы.
Профайл

§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4787
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.06.18 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Ну пока только ''сильнейшая сборная России'' подтвердила статус свой :lol:
Интересно, цена на нефть тепереча начнет падать или неть. 8-)
Профайл

§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4787
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.06.18 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, а у Месси сегодня тоже был хет-трик: не забил с пенальти, не забил с игры, не забил со штрафного
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 13 из 13«1...111213
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: Rexyn, 112

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 117
Пользователей: 1
Всего: 118

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх