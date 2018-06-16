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Куратор темы: drakon
* Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4778
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.06.18 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Языки потенциальных противников и та знаю.
'' дую спик дойч и шпрехен по инглиш''..
Цитата:
elektron:

Осталось только с форумной мамкой определится.
Какие будут предложения?
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1409
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.06.18 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Какие будут предложения?

Лили бы не плохо, но полагаю что ОК пока реалистичнее
:lol: 8-)
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§ Алиса
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4165
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 16.06.18 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракош, кто пакость устроил хохлам?)) Вот в "комсомолке" прочитала:
Украинский военнослужащий объяснил провал на танковом биатлоне в Германии
Военнослужащий 14-й волынской механизированной бригады ВСУ капитан Роман Багаев объяснил, почему украинские танкисты заняли последнее место на международных соревнованиях Strong Europe Tank Challenge в немецком Графенвере.
По словам капитана, причиной отставания стало незнание натовской специфики, тактические просчеты и языковой барьер. Кроме того, Багаев нелестно отозвался о техническом состоянии украинских танков Т-84 «Оплот», которые военные получили вместо старых Т-64.
«Мы поехали на четырех Т-84. Во время «операции в наступлении» выстрелил только один танк. На остальных трех снаряд или не до конца загрузился в пушку, или не сработали датчики. Система показала, что танк не до конца зарядился, поэтому пушка с гидростопора не снялась», - цитирует Багаева издание «Новинарня».

Танкист признался, что неисправность пришлось устранять вручную прямо во время соревнования. Также капитан посетовал на плохую стабилизацию пушки своего танка.

«После каждого выстрела она была подвижная: пульт управления не трогаешь, а она трясется. Как с этим попадать на 1,5 километра?», - возмутился танкист.
Багаев добавил, что производитель «Оплотов» - Харьковский завод имени Малышева — перед соревнованиями заверил военных в полной готовности машин. Он подчеркнул, что времени для освоения новых танков практически не было.
«Один танк дали в марте. Мы с него выстрелили пять раз, потом он вышел из строя, его забрали на завод. На заводе учить нас не хотели — сказали, что учения не проплачены. Один раз допустили на тренажеры», - заключил капитан.
Международные соревнования Strong Europe Tank Challenge с 2016 года организуются Бундесвером и американской армией. Они разделены на 12 этапов, которые включают различные упражнения: стрельбы в наступлении и обороне, распознование целей, вождение, действия при применении оружия массового поражения.
В этом году в соревнованиях принимали участие экипажи из Австрии, Германии, США, Франции, Великобритании, Швеции, Польши и Украины.
Украинские танкисты заняли последнее место с результатом 950 баллов, на первом оказались немцы с 1450 баллами.
:lol: :lol:
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§ Kairat stayer
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 63
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.06.18 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ну,что? "Кончили" - Марика?
Вы меня - попробуйте,теперь...


Вы с Мариком, образно как Волкодавы, даже Леводавы, всякие на Вас толпой нападают, раньше анонимов было не счесть, но особого урона не наносили, в настоящее время тем более.
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13993
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.06.18 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Дракош, кто пакость устроил хохлам?))

Кто? Кто? Знаете - же, Путин В.В.... :lol: :oops:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13993
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.06.18 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик,переходи с фотоотчётами,
ко мне в деревеньку... :oops:
Двое мы - непобедимы... :lol:
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 13087
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик,переходи с фотоотчётами,

Не надо лучше..
Тогда тема о твоей Деревеньке превратится в тему о Моей Деревеньке, еде, гараже и даче..
Пусть все идет как идет..
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13993
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.06.18 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот мой вчерашний Обед.

Я же говорил,что отказался
от соли.Травку в основном -
кушаю. Без соли,зато Перцем
чёрным - хорошо сдабриваю
и всякими приправами.
Сегодня даже огурцы - малосольные
в русском не купил... :lol:

[Исправлено: drakon, 16.06.2018 - 20:21]
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13993
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.06.18 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Пусть все идет как идет..

Марик,прочти 1 станицу,там всё
написано,для чего я деревеньку-
создал... ;-)
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