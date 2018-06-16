112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #12025





(Пользователи) Сообщений: 13087

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 19:23 Тема футбола то в принципе никому не нужна была особо...ну нет тут фанатов, все фанаты там..

Тема от одиночества если только..

Но смотрите во что ее превратили, с тем чтоб меня "затереть" во Флуде это первое..

И потом как я убежал отсюда в соответствующую ветку, потянулись туда, чтобы затереть меня и там..

Это второе..

Ну затерли..

Я от туда драпанул, потеряв свое ПП на поле боя и?

Они за мной следом и это три!

И тема футбола благополучно затухла это Четыре..

Хотя футбол идет и не останавливается ни на минуту и страсти только должны накаляться, тем не менее всё..

Ну не совсем всё, но таких перерывов быть совсем не должно, как будто футбольной темы без меня там совсем нет..

А потому идите и докажите мне, что вы там находились не только ради меня!

Вперед товарищи!



(Душевно хлопаю убегающим товарищам по плечу)..