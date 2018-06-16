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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13087
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И хорошо что я там сделал, в той теме, сделал выбор и дал возможность его сделать каждому взрослому человеку..
Вы выбрали то, чего быть не может..
То есть настоящее не выигранное французское Шампанское за 15 тысяч евро..
Доказывали что то..
Но главное упустили..
Взрослые они..
Вздумали деньгами меряться..
Тогда сами и ставьте ставки в евро с шагом 100..
И будет вам настоящее французское выдержанное лет 40 за 15 тысяч евро..
Но вы же не ставите..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13087
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И если вы взрослые, то должны понимать что футбол это прежде всего бизнес.
Как прямой, так и сопутствующий и рекламы, и парфюм, и одежда и даже Советское Настоящее Шампанское..
Даже так..
Как и собственно Ставки.
А вы там Чито ставите?
Просто ничего не значащее Слово?
Вы же взрослые люди в конце то концов, сам сказал?
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3674
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 16.06.18 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрю на тебя и думаю ,клоун -клоуном
А мнишь себе героем из серии книг ЖЗЛ
Харчи,крыша,огород
А кому нужен этот твой фотоотчёт?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13087
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
кому нужен этот твой фотоотчёт?

Цитата:
kbkz1980:
Смотрю на тебя и

Важно не то что нужно мне, важно то, что нужно прежде всего тебе..
А ты смотришь и смотришь на меня..
Ну скажу вежливо - не смотри в мою сторону, а то смотрелка поломается..
Но ты же снова и снова Смотришь и Смотришь и оторвать взгляда не можешь..
На мне что, медом помазано?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13087
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И я не зря поставил на кон свое ПП..
Да, я лишился его, чего и сам желал, но я наконец то узнал куда катятся старички тут на форуме, где абсолютно нет и не будет Свежих лиц, благодаря эффекту Толпы, ее глупости, ее необузданному самодовольствию, как и в постоянных попытках спрятаться за кого то, не отвечая конкретно за себя..
ИзвЕниться мне тут предлагали уже..
Перед лицом Нашей Газеты подумать только!
Это же не иначе как очень большим прогибом перед администрацией не назовешь просто, и то это очень вежливо я сказал..
Ставка на ПП проиграна мной, но она показала всю алчную и недальновидную сущность нашего Форума, который начал превращаться в какую то кучку самодовольных и слабых при этом людей, которые ищут куда и к какой бы сильной личности типа Лица Нашей Газеты приткнуть свое не нужное Пустое Слово, которое они путают с Мнением..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13087
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тема Футбола обнажила все старые и облезлые проблемы нашего форума и тех, кто намеренно провоцирует и создает толпу для дальнейшего личного самоудовольствия, при этом бросая свою черную и зловещую тень на весь форум..
Кто новенький захочет отписываться тогда, у кого есть свое Мнение?
Посмотрев сюда и убедившись, что тут клюют толпой, никто не захочет прийти сюда во вменяемом состоянии..
Приходят только те, кого этот принцип толпы чрезмерно устраивает, то есть такого же форумного слабака..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13087
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как там на Смотрелку говорят в одном известном фильме?
- Не смотри, пасть парву маргала выколю!

Что то вспомнились классики..
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§ Seviriya
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.06.18 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну да как же без короля

короля? сейчас в ФРГ канцлер, и нет короля, королей Бисмарк свежевал в 1871
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1409
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.06.18 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Клоун в роль вошёл, ничего не видит и не знает.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13087
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тема футбола то в принципе никому не нужна была особо...ну нет тут фанатов, все фанаты там..
Тема от одиночества если только..
Но смотрите во что ее превратили, с тем чтоб меня "затереть" во Флуде это первое..
И потом как я убежал отсюда в соответствующую ветку, потянулись туда, чтобы затереть меня и там..
Это второе..
Ну затерли..
Я от туда драпанул, потеряв свое ПП на поле боя и?
Они за мной следом и это три!
И тема футбола благополучно затухла это Четыре..
Хотя футбол идет и не останавливается ни на минуту и страсти только должны накаляться, тем не менее всё..
Ну не совсем всё, но таких перерывов быть совсем не должно, как будто футбольной темы без меня там совсем нет..
А потому идите и докажите мне, что вы там находились не только ради меня!
Вперед товарищи!

(Душевно хлопаю убегающим товарищам по плечу)..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13087
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень забавно видеть, как кучка, не знающая как себя преподнести, как показать свою Силу тут на форуме передо мной, быстро переквалифицировалась в футбольные фанаты и это исходя из прочтения Википедии что такое футбол, принялась доказывать мне, истинному знатоку и Ценителю Футбола, что это вообще такое..
Я как говорят в старой русской пословице, на футболе Медведя съел..
По сравнению с вами знатоками..
Теперь там делаете Ставки, похожие на попытки элементарного безпочвенного Угадывания и Пустых слов..
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* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4778
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.06.18 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Не было бы повода, не хамил бы. 8-)
И да разберутся .
Сколько там, 160К заявлений.
Ну это же вполне нормально и демократично .
Без суда никак бы этот вопрос не решился, видимо это тебе ни чего не говорит.
А на деле да они показали, что бедным, но умным азиатом пришлось обращаться в суд.
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