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≡ Более 1 000 человек участвовали в благотворительном пробеге в честь Дня госслужащего в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Более 1 000 человек участвовали в благотворительном пробеге в честь Дня госслужащего в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32901
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.06.18 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В забеге приняли участие государственные служащие, представители НПО, ровесники государственной службы, которым исполнилось 20 лет, госслужащие с 20-летним стажем, жители областного центра и профессиональные спортсмены.
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§ 112
Re: Более 1 000 человек участвовали в благотворительном пробеге...
112


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Сообщений: 13070
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хочу себе такой костюм прикупить как у акима..
Где они продаются?
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§ 112
Re: Более 1 000 человек участвовали в благотворительном пробеге...
112


(Пользователи)
Сообщений: 13070
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и толстых госслужащих я давно не видел..
Как то раньше, сотрудники тогда еще милиции, много было толстопузов..
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