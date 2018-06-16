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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13070
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зато есть плюсы..
Спонсор не накупил в оптовке 5 ящиков настоящего Советского Шампанского на розыгрыши.
А я перекрыл гараш..
Вот что значит не делать ставки..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13070
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Толерантными следует быть, как европейцы,

Что то я как то в европейцах после вчерашнего немного разочаровался..
Они там все такие, что выкладывают личные переписки?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13070
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никто, никто еще не угадал реальный счет матча, а приз захотели взять настоящим Французским за 15 тысяч евро..
Вообще то забыли русскую пословицу - Дареному коню в зубы не смотрят?
Да уш..
Теперь сидите как старухи у разбитого Корыта..
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1406
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.06.18 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
с демократическими устоями, при этом не на словах, а на деле.

ой да ладно, стреляют там таких как воробьёв. Вот она самая "великая" демократия. Да и смертную казнь, пожалуй одна из немногих "демократических" стран, где ещё существует. Но всем правила свои навязывают...
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 13070
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 16:44
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1406
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.06.18 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Теперь сидите как старухи у разбитого Корыта..

да уж сами разберёмся. Чего опять завякал то? давай советское, ми не против ;-)
или опять 23 сообщения в личку писать будешь? 8-)
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 13070
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 16:52
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 13070
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 16:54
Комментарий проходит проверку.
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 13070
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 16:57
Комментарий проходит проверку.
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 13070
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 17:00
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Ответить Новый топик
Страница 801 из 801«1...799800801
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