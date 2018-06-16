Цитата: Kairat stayer:

с демократическими устоями, при этом не на словах, а на деле.

ой да ладно, стреляют там таких как воробьёв. Вот она самая "великая" демократия. Да и смертную казнь, пожалуй одна из немногих "демократических" стран, где ещё существует. Но всем правила свои навязывают...