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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3673
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 16.06.18 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В соседней прессе прочла заметку о конфликте на скейт парке в Рудном.Ой как не красиво :-x
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13070
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну..
Окромя выкладывания личной переписки в интернет, никто мне так и не позвонил..
Кстати переписка то не вся..
О чем то ведь было молчаливо и трусливо забыто..
Но ваши проблемы..
Интернет мальчики..
Тогда и не нужно тут из себя орлов городить, даже комнатных..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13070
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати сейчас еще одному дам телефон, смотрю появился, перья распушил то как..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13070
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И выкладывать личную переписку как бы я сказал не очень..
Ладно там про терроризм что то было бы или про корову, которую проиграл..
Выкладываются вполне бытовые вещи на общественное Обсуждение..
В поисках слепого поддакивания..
Да уш..
От вас этого ну никак не ожидал мальчики..
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3673
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 16.06.18 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проснулся,похмелился и опять языком понёс.
Свали уже от сёда.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13070
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Проснулся,похмелился и опять языком понёс.
Свали уже от сёда.

Я уже гараш перекрыл, к слову, с утра..
Семья, работа..
У тебя как с этим, пустовато?
Ищешь отдушину до сих пор во мне?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13070
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати гараш брал с такими дырками..



Не сфотал как сделали, не до этого было уже, руки в мастике, уставшие..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13070
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И теперь еще нужно отмостку сделать.
Пару кубов щебня завести, откопать там все, песок, арматуру..
Дел много в общем..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13070
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По ставкам..
Проиграл уже 1300 тенге, не угадав точный счет..
Деньги с большим удовольствием отданы в одну из таких контор букмекерам или как их там называют..
Все же лучше, зато теперь никто не завидует..
Сегодня на кон ставлю еще 700..
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§ Kairat stayer
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 63
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.06.18 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
твой выход. Каг таг?


Грамотей! Твой выход, на арене цирка находитесь? Как раз, у них проявляется истинная демократия, в данном случае в суд подали основываясь на сведениях, извлеченных из записей более 160 000 заявителей, подавших заявку на прием в ВУЗ в течение шести циклов с 2000 по 2015 год. Частенько такое происходит, суд решит кто прав, кто нет, перед паровозом бежите, ниже ссылка где описываются примеры прошлых лет до 2014 года.

russian.rt.com/article/60061
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§ Kairat stayer
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 63
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.06.18 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Они там совсем рехнулись с расовыми правами. Примером тому - чёрная Анна Каренина.

Цитата:
elektron:
А что симпотичная

Цитата:
Обликоморале:
Ты меня убил.


Толерантными следует быть, как европейцы, ничего плохо, что Анну Каренину в 2015 году в Великобритании на сцене Манчестерского театра "Королевская биржа", в спектакле сыграла английская звезда телесериалов нигерийка Они Ухиара (Ony Uhiara).
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13070
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По ставкам смотрю у меня весело перехватили тему в теме про ЧМ..
Только ставки просто на словах..
Как то не то..
Тогда про ставки и не говорите..
Никто ведь из вас реально ничего пока не поставил..
Ставки как правило это Кэш..
Это наличные.
А не просто слова, которые вы решили отобрать у меня с тем, чтобы самим делать их..
Но тогда делая ставки, нужно озвучивать и суммы на матч..
Коэффициенты, проигрыши, розыгрыши..
Эх вы, отобрать то отобрали, и теперь в непонятках как дальше крутить тему..
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4776
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.06.18 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

:lol:
А ты чего так нервничаешь?
Вирус передался?
Суд то конечно теперь решит, раз дело резонансное.
Только смотрю, тебя устраивает такое отношение к лицам другого цвета кожи , светоча демократии.
Но тут же лицимерно, вторым постом заговорил о толерантности.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13070
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ставки реальные, по крайней мере это интересно..
Чем просто ваши слова, ставлю, ставлю..
А что ты там вообще Ставишь?
Что, никто не знает значения этого слова в игре?
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§ Kairat stayer
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 63
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.06.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А ты чего так нервничаешь?
Вирус передался?
Суд то конечно теперь решит, раз дело резонансное.
Только смотрю, тебя устраивает такое отношение к лицам другого цвета кожи , светоча демократии.
Но тут же лицимерно, вторым постом заговорил о толерантности.


Никто не нервничает, нет поводов, читайте внимательно, не устраивает, там разберутся, основываясь на букве Законов, его Верховенстве, страны Запада и Америка действительно государства с демократическими устоями, при этом не на словах, а на деле.
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