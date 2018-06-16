112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #11997





(Пользователи) Сообщений: 13070

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 15:50 По ставкам смотрю у меня весело перехватили тему в теме про ЧМ..

Только ставки просто на словах..

Как то не то..

Тогда про ставки и не говорите..

Никто ведь из вас реально ничего пока не поставил..

Ставки как правило это Кэш..

Это наличные.

А не просто слова, которые вы решили отобрать у меня с тем, чтобы самим делать их..

Но тогда делая ставки, нужно озвучивать и суммы на матч..

Коэффициенты, проигрыши, розыгрыши..

Эх вы, отобрать то отобрали, и теперь в непонятках как дальше крутить тему..