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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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* elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1402
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.06.18 - 01:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну в принципе согласен

[Исправлено: elektron, 16.06.2018 - 05:11]
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4772
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.06.18 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять веселуха тут. 8-)
Цитата:
elektron:

Сотри личку, это лишние. :lol:
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* elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1402
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.06.18 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Сотри личку, это лишние.

Не эти 23 сообщения за ночь я пока оставлю 8-)
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4772
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.06.18 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Я имею ввиду тут сотри.
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 16.06.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О! Я смотрю, мне Полноправного вернули! Заслужил...
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 16.06.18 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
логистика профессиональная

Что это было?! Ты вообще знаешь значение слова "логистика"?!
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 16.06.18 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
И для тех кто в танке, я лично сам выпросил освободить себя с ПП, у меня есть это Достоинство, смотреть прямо в глаза и сказать что я нарушил и должен ответить..
Скажите, у кого оно есть тут на форуме?
У вас по 6 и по 15 нарушений, молчите как в рот воды набрали, боитесь..
Я же об этом сказал несколько раннее недели две назад и конкретно вчера..



Короче, как обычно - я один Д`Артаньян, а вы все геи!
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 16.06.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Где написано что это Я?

Как обычно, начались переобувания в воздухе и включение задней скорости. И таких случаев много. Из последнего на моей памяти - про дедушку...
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 16.06.18 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
В принципе я готов исчезнуть..

И выходить под кучей других ников. Было уже, не в первой...
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 16.06.18 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот что шнапс животворящий делает!!!
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4772
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.06.18 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новости из самой великой, демократичной и толератной страны.
....В самом уважаемом американском ВУЗе - скандал. Гарвардский университет судят за расовую дискриминацию против абитуриентов т. н. "азиатского происхождения". Хотя они стабильно получали наивысшие баллы на экзаменах, приёмная комиссия топила их по статье "плохие черты характера".

Если ты азиат - получи хоть сто из ста баллов, а какая нибудь усатая тётенька в комиссии, в первый раз тебя видящая, напишет заключение-приговор "недружелюбен, плохо уживётся в коллективе, неприятная личность, неулыбчив..." итд.
И всё.
Кайрат, твой выход. Каг таг?
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4772
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.06.18 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оригинал из Ньютаймс тутЪ
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§ Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10725
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.06.18 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Гарвардский университет судят за расовую дискриминацию против абитуриентов т. н. "азиатского происхождения".

Они там совсем рехнулись с расовыми правами. Примером тому - чёрная Анна Каренина.
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