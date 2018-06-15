Цитата: drakon:

Вы латиницу - изучайтею А то в

Маке свата - точно ничего не

получите.Тут же недавно кто то

писал,что ожидание в МАКе,1.5 часа..



что то не похоже на Витю.

ошибки, ерунда какая то. .

похоже кто то за него пишет.

говорил же. .

заболел наверное.