Цитата: 112:

И для тех кто в танке, я лично сам выпросил освободить себя с ПП, у меня есть это Достоинство, смотреть прямо в глаза и сказать что я нарушил и должен ответить..

Скажите, у кого оно есть тут на форуме?

У вас по 6 и по 15 нарушений, молчите как в рот воды набрали, боитесь..

Я же об этом сказал несколько раннее недели две назад и конкретно вчера..





Короче, как обычно - я один Д`Артаньян, а вы все геи!