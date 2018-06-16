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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1400
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.06.18 - 01:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:elektron пишет:Цитата:112 пишет:Цитата:elektron пишет:Цитата:112 пишет:Почему ты меня боишься?И да ещё одно, не пиши мне в личку по таким делам, всё в форуме обсудить можно или?Еще раз, ты против меня что имеешь?На хрена мне форум, ты лично?Да что против ёжиков можно иметь то?А вот на хрена тебе форум, я тоже не знаю Зачем ты мне запретил отправить детишкам ставки?

Вот это меня просто убило "Зачем ты мне запретил отправлять детишкам ставки?"
и таких более 10-ти сообщений, прям не знаю что делать? :-x
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