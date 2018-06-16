elektron Re: Флуд и оффтопик часть 3 #11971





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1400

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:45 Цитата:elektron пишет:Цитата:112 пишет:Цитата:elektron пишет:Цитата:112 пишет:Почему ты меня боишься?И да ещё одно, не пиши мне в личку по таким делам, всё в форуме обсудить можно или?Еще раз, ты против меня что имеешь?На хрена мне форум, ты лично?Да что против ёжиков можно иметь то?А вот на хрена тебе форум, я тоже не знаю Зачем ты мне запретил отправить детишкам ставки?



Вот это меня просто убило "Зачем ты мне запретил отправлять детишкам ставки?"

и таких более 10-ти сообщений, прям не знаю что делать?