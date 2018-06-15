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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 12 из 12«1...101112
Куратор темы: yudjin
§ kbkz1980
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3671
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 15.06.18 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и отлично хоть Уругвай забил!
А коли ничья была бы,опять России подфартило :lol:
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4764
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.06.18 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Ты наверно хощъ, шоб и Россию запинали как гедеэровцев
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4764
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.06.18 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иран и Марокко. 2:1
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§ kbkz1980
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3671
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 15.06.18 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Котя,на Россию итак счастье халявы свалилось,без квалификации влезли,если не ошибаюсь они в 02 году последний раз пролезли в группу.Я болею за Бразилию.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4764
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.06.18 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
.Я болею за Бразилию

Там много дикихъ бибизьян .
А я еще кроме россиян не определился чот, кому отдать симпатию. В приоритете Б,А,Г,И. Потом будем поммотреть, после групповых.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4764
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.06.18 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такс, опять прогноз на игру мимо кассы.
Не везет в азарте, так как в любви.
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§ yudjin
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5371
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.06.18 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Такс, опять прогноз на игру мимо кассы.

Пора делать ставки на матч Португалия-Испания...
интересно, как скажется отставка тренера испанцев за день до открытия ЧМ?
Счёт предскажу 1:1
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1400
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.06.18 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
интересно, как скажется отставка тренера испанцев за день до открытия ЧМ?Счёт предскажу 1:1

2:1
Испанцы
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§ kbkz1980
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3671
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 15.06.18 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
3:1 испания
А можно 112 поставлю вместо ставки :lol:
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1400
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.06.18 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
игра через пол часа, ОМ ставки не хватает
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1400
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.06.18 - 01:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот же случай, мой счёт, только в обратной пропорции
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1400
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.06.18 - 01:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лили пока самая ближняя по результату
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1400
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.06.18 - 01:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж 3:3 интересно будет
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Страница 12 из 12«1...101112
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