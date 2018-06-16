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Страница 798 из 798«1...796797798
* elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1398
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.06.18 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ты за себя сначала ответь..

в чём претензии? хотелось бы знать..Цитата:
112:
И тем более я выставил все на голосовалку..

Кто и где и на какую, озвучите плиз.

Может хватить тут всё перевёртывать и начать себя вести ка мужчина, или не дано?

[Исправлено: elektron, 15.06.2018 - 19:10]
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 13041
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 00:09
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 13041
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 00:11
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3671
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 16.06.18 - 00:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
В принципе я готов исчезнуть..


Ну вот,надеюсь как сказал так и поступишь.
Собирай пожитки,бывай!
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 13041
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 00:16
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 13041
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 00:19
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 13041
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 00:26
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 13041
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 00:35
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 13041
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 00:42
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 13041
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 00:44
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 13041
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 00:46
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 13041
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 00:50
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 13041
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 00:52
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* elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1398
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.06.18 - 00:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо за твои 5-ть сообщений мне в личку. Так вот я ничего не от кого не хочу и не требую (права не имею) Просто хватит нести чушь, врать и лгать, и причём в этом других обвинят, всё переворачивая, как тебе удобно. И веди себя как мужик. Чего ты от других требуешь. И я не предам твои "нытитки" мне лично адресованные, в мою личку публике.
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 13041
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 01:04
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Ответить Новый топик
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