elektron Re: Флуд и оффтопик часть 3 #11969





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1398

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:56 Спасибо за твои 5-ть сообщений мне в личку. Так вот я ничего не от кого не хочу и не требую (права не имею) Просто хватит нести чушь, врать и лгать, и причём в этом других обвинят, всё переворачивая, как тебе удобно. И веди себя как мужик. Чего ты от других требуешь. И я не предам твои "нытитки" мне лично адресованные, в мою личку публике.