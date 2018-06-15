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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 797 из 798«1...795796797798»
* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13041
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да ми не против, пусть питается
Мне тоже в радость

Опъять обо мне родимом..
Боишься мнения толпы и у тебя снова нет Мнения?
Как ты доказал что нет его у уида?
У Уида его соглашусь, может и нет..
Иначе он бы не узнал обо мне буквально все, где я, с кем я, как живу и как звать моих пра пра пра дедов, которые убивали мамонтов..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13041
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron: давно так занятно небыло

У вас не знаю..
У меня все нормуль..
И сок с бутылки пью..
Не путать с пивом или Настоящим Шампанским с Франции..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13041
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Вас ничего не объединяет смотрю совсем, кроме как Игра у Одиноких людей перед ТВ..
Никто, никто не угадал ближе чем я..
Это говорит о том, что вы более одиноки, чем кто либо другой..
По темам буквально вообще ничего..
Просто набрали сообщество..
Я лично и Футбол..
И что у вас общего?
Только Это?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13041
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх..
Зависть и Разум - 5:0..
Именно эта ставка сегодня сыграла, точнее вчера или позавчера, когда я сам лично попросил просто П..
Особо не надеясь, что вы разрешите мне играть в счет Благотворительности..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13041
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, что вы будете делать если я Уйду..
Наверно перегрызете друг друга?
Я уже проделывал этот Эксперимент..
Выжили не многие..
Не было Раздражителя и они накидывались на других..
Кстати Д Сизо именно на этом и погорел..
Кто то говорил что это моя заслуга..
Да, так и есть..
Я ушел вовремя..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13041
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я ушел и Доктора Сизо , который более меня не лицезрел и начал к идаться на другого, просто выкинули..
А что, давайте попробуем опять?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13041
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В принципе я готов исчезнуть..
Зачем мне быть с теми, кто не представляет себя без Толпы?
Кто говорит за другого, кто думает что у его соседа, в данном случае уида нет Мнения?
Ну, проголосуем?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13041
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И пусть катится все ко всем чертям..
Ну кто готов в Новую жизнь, отказаться от меня?
Хм..
Что заметил, у меня под "этим" моск работает куда лучше..
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3671
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 15.06.18 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда отвальная?
Мы тут хоть отпразднуем.
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13041
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полторы штучки ведь собрал, штука гараш, 200 помощь своей, сотка другой, ...
Ну появилось что то..
За сколько то времени..
Ну хотел..
Да уш..
Как я и говорил, Ставка по имени Зависть обыграла меня..
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* elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1398
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.06.18 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я ушел и Доктора Сизо , который более меня не лицезрел и начал к идаться на другого, просто выкинули

Вот опять врёшь же, ты давай сначала отвальную сделай. А ДС самоотвод устроил, так что не заливай. Ждём твоего :lol:
ПС: что с правописанием стало то? опять залил? ну да дело твоё.

[Исправлено: elektron, 15.06.2018 - 19:02]
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13041
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А ДС самоотвод устроил,

Ты за себя сначала ответь..
Мне вот не нужно опять лгать..
И тем более я выставил все на голосовалку..
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 13041
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 00:05
Комментарий проходит проверку.
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* elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1398
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.06.18 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Когда отвальная?

думаю не до ждёмся 8-)
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 13041
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 00:07
Комментарий проходит проверку.
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Ответить Новый топик
Страница 797 из 798«1...795796797798»
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