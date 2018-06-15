Цитата: elektron:

Да ми не против, пусть питается

Мне тоже в радость

Опъять обо мне родимом..

Боишься мнения толпы и у тебя снова нет Мнения?

Как ты доказал что нет его у уида?

У Уида его соглашусь, может и нет..

Иначе он бы не узнал обо мне буквально все, где я, с кем я, как живу и как звать моих пра пра пра дедов, которые убивали мамонтов..