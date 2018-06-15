Обликоморале Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #170





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4764

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:48 Цитата: kbkz1980:

.Я болею за Бразилию

Там много дикихъ бибизьян .

А я еще кроме россиян не определился чот, кому отдать симпатию. В приоритете Б,А,Г,И. Потом будем поммотреть, после групповых.