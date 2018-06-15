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* elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1388
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.06.18 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
что мобильный тырнет в ГДР не ахти?)))

Да ахти, просто с мобильного, не удобно, а тащить лэптоп, с мясом и пивом, хлопотно однако ;-)
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4764
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.06.18 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Планшетик возьми.
Дешево и сердито.
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13015
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И да, у меня приоритеты прежде всего сперва немного тем кто ближе..
Ну отдали мы недавно нашей слепой 200 бакинскими, ну опять помог одной безотцовщине, каждый месяц откладываю..
Ну появилось немного других денешек..
Хотел..
Послали..
И причем не очень вежливо и грубо..
Сделав типа так, что ПП они отобрали сами..
Да не вы это сделали, еще раз, я сам его выпросил..
Да уш..
Создали коллектив своячков и защищают друг друга..
Мне на ваше ПП как то по барабану..
Вы так и не поняли?
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4764
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.06.18 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обана.
Китай разрывает с США торговые и экономические договоренности
Понеслась торговая по полной.
А ведь недавно чуть в десна не целовались, почти договорившись.
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13015
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И стоит заметить.
Там где появляюсь я, появляетесь и вы, как бы вы не грозились все меня воспринимать в Игнор..
По девичьи как в 5м классе мне девочки активистки..
Но как то же нужно держать свое слово?
Для интереса я включился в ЧМ у Уида..
И?
Побежали все гурьбой туда..
Между прочим я был ближе всех в матче Россия Арабия..
Знатоки!
Вам лишь бы отметиться..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13015
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Футбол во Флуд притащили..
Я потом ушел в тему к Уиду, все побежали туда..
У Дракоши уже боюсь отмечаться, сразу а зачем, а почему и как дракоша мне дает это право и не стирает..
Просто неохота его ставить в неудобное положение..
Из за толпы..
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* elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1388
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.06.18 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Планшетик возьми. Дешево и сердито

да денег жалко :oops: вдруг кому помощь нужна.
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13015
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И не нужно тужиться по темам с тем, чтобы перебить только меня..
Зачем?
Какой в этом смысл?
Без меня у вас ни одна тема не идет, совсем..
Вы этого не поняли?
Ну начал меня футболом тут перебивать, потом я ушел к уиду, ну там и?
Ну выкинули вы меня из благотворительности, дальше что?
Опять за мной приперлись довольные Собой?
А Дальше?
Если я , вступая в куда то в тему либо перепалку, зараннее просчитываю автоматически абсолютно все свои ходы, то у вас что?
- Просто тупо "я развлекаюсь"?
Ну это когда просто нечего сказать товарищи..
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* elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1388
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.06.18 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ты когда тут жил, пил только настоящее францкзское по 15 тысяч евро, и это в Советское время?

Я где то, хоть что то подобное утверждал?
Так что действительно:
Цитата:
112:
Так и скажи просто, что заврался..

И хватит наверное 8-)
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 13015
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 23:13
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Ответить Новый топик
Страница 796 из 796«1...794795796
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