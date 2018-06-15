elektron: Сам про шампусик написал, никто за язык не тянул.
Гнать то не надо. Я говорил про Советское шампанское, наше родное.. Зависть нехорошее качество.. Как только уид прочухал меня, сразу потер из за того, что деньги идут туда.. Как же, не дай Аллах.. Тут мне дали ПП, какая истерия в жалобах к администрации началась, отметились все вы.. Потому я и попросил просто П , как и просил дать другой ник без ПП.. Я и говорю, помогайте сами, я уже несколько раз с вами связался, начиная от салона, в помощь, нет.. Просто я не могу просто так давать детям, чтобы чувствовать себя Богом. Мое кредо - он долже понять что это Его.. Заслуженное.. Да уш.. В разных мирах живем..
Потом.. Такая же игра началась.. Только немного раннее.. Так же не дали.. Когда я прямым текстом сказал что все отдастся детишкам.. Вы конкретно боитесь что меня начнут как то там Уважать и про вас забудут? Не бойтесь, никаких больше с вами дел.. Так же сразу ведь поняли и убрали, во избежание большой зависти..
112: Кстати, а где я писал что я спонсор?У тебя там как с мышлением то?
У меня да, а у тебя? Цитата: И хочу "вам напомнить что наш постоянный главный Спонсор - Кампания Марикелло, а это уют и радость в каждом доме, дарит бутылку шампанского первому, кто предскажет правильно счет матча Россия - Аравия..Кампания Марикелло, мы всегда рядом, мы всегда с вами. Кампания Марикелло это счастье сегодня, будущее завтра и удачное прошлое вчера..Кампания Марикелло..Будьте здоровы, играйте в футбол!"
Когда идут какие то групповые действия, будь то спорт, ставки, спектакли, либо другие мероприятия, там чувствуется что хотят помочь по другому, не кидая высокомерно и при этом называя свое Личное Имя.. Там и один и его оппонент действуют сообща прежде всего.. Тут же опять.. Ах как таГ? Он ПП, а вдруг станет УП? А вдруг Администрация его начнет немного Уважать? - А как же мы? Опять писать в жалобы Администрации и жаловаться почему ему дали ПП?
Да уш.. От одиночества что только не надумаете.. Уважать вас должны прежде всего ваши родители, за правый образ жизни, за какие то качества, так и Вы их.. Но тут да, Эффект Его Величества Одиночества.. Для вас Администрация есть все хорошее в вашей реальной жизни и никого боле..
И с каких пор Уважаемый нуждается в помощи не только администрации, а и того, кто говорит за Него так, как будто у него нет своего Мнения без администрации, без тебя, без еще кого то, кто способен Его поддержать? Не кажется ли тебе что ты его этим только Унижаешь?
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