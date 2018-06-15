Цитата: 112:

Кстати, а где я писал что я спонсор?У тебя там как с мышлением то?

У меня да, а у тебя?

Цитата:

И хочу "вам напомнить что наш постоянный главный Спонсор - Кампания Марикелло, а это уют и радость в каждом доме, дарит бутылку шампанского первому, кто предскажет правильно счет матча Россия - Аравия..Кампания Марикелло, мы всегда рядом, мы всегда с вами. Кампания Марикелло это счастье сегодня, будущее завтра и удачное прошлое вчера..Кампания Марикелло..Будьте здоровы, играйте в футбол!"



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=34706&viewmode=flat&sortorder=0&start=15



И что это было опять? совести совсем нет? или память хромает?Цитата: 112:

А я и написал:

Я говорил про Советское шампанское, наше родное..

Цитата: elektron:

Ну так давай советское поставляйся

Да и перед Юджином не мешало бы извениться.

У меня всё!



[Исправлено: elektron, 15.06.2018 - 17:28]