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≡ Запуск шаров в небо, красная брусчатка вместо красной ковровой дорожки и рассказ про ипотеку - в Костанае прошел выпускной вечер		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Запуск шаров в небо, красная брусчатка вместо красной ковровой дорожки и рассказ про ипотеку - в Костанае прошел выпускной вечер
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32896
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.06.18 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году школьный выпускной изменил место проведения из-за ремонта дорог. Выпускникам 2018 года пришлось потесниться на площади перед КГУ им. Байтурсынова. Праздник прощания со школой проходил в Костанае сегодня, 15 июня, с 19.00 до 20.00.
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* kbkz1980
Re: Запуск шаров в небо, красная брусчатка вместо красной...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3667
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 15.06.18 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бедные родители,столько средств на один вечер затратили.
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* elektron
Re: Запуск шаров в небо, красная брусчатка вместо красной...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1388
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.06.18 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Да ладно, такое событие раз в жизни, можно и потратиться. ;-)
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§ Seviriya
Re: Запуск шаров в небо, красная брусчатка вместо красной...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 98
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.06.18 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
бесполезно потраченные 10000 долларов пылились в углу дочь выросла и выпускное платье стало тесным :-P :-P :-P :-P
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§ Обликоморале
Re: Запуск шаров в небо, красная брусчатка вместо красной...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4764
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.06.18 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Отправлено: 15.06.18 - 21:46
Бедные родители

Бедные дети, они еще не понимают куда и в какой мир первые шаги делают. 8-)
Аминь.
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§ Обликоморале
Re: Запуск шаров в небо, красная брусчатка вместо красной...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4764
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.06.18 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ба, второе фото, знакомое лицо.
Пользуясь случаем, передаю привет. 8-)
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* kbkz1980
Re: Запуск шаров в небо, красная брусчатка вместо красной...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3667
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 15.06.18 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
знакомое лицо.

Точно,тётичка в очках тебе знакома :lol:
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* kbkz1980
Re: Запуск шаров в небо, красная брусчатка вместо красной...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3667
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 15.06.18 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Seviriya:

Фото платья в студию,
А то смотрю загнули цену :lol:
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* elektron
Re: Запуск шаров в небо, красная брусчатка вместо красной...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1388
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.06.18 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Пользуясь случаем, передаю привет.

Вот тут поподробнее плиз :-)
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