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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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* elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1388
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.06.18 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Спасибо уиду, которому не понравилось что ставки будут идти кое куда..

Вот пример
Или вчера пост в его же ветки:
"Где я писал, что я спонсор""
Может хватит гнать и признать, как есть.
Хотя от тебя вряд ли дождёшься. Опять перевернёшь всё с ног на голову :-x
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13015
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Где я писал, что я спонсор""

Кстати, а где я писал что я спонсор?
У тебя там как с мышлением то?
То есть с придумыванием все хорошо..
Где, покажи конкретно!
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* elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1388
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.06.18 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ты вчера нагло соврал, сказав что я упомнил про французское шампанское..

Это я то соврал? вот это поворот.
Сам про шампусик написал, никто за язык не тянул.
То что "настоящее" в провинции Шампань во Франции производится не знал конечно? :-x
Ну так давай советское поставляйся :-P
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13015
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Сам про шампусик написал, никто за язык не тянул.

Гнать то не надо.
Я говорил про Советское шампанское, наше родное..
Зависть нехорошее качество..
Как только уид прочухал меня, сразу потер из за того, что деньги идут туда..
Как же, не дай Аллах..
Тут мне дали ПП, какая истерия в жалобах к администрации началась, отметились все вы..
Потому я и попросил просто П , как и просил дать другой ник без ПП..
Я и говорю, помогайте сами, я уже несколько раз с вами связался, начиная от салона, в помощь, нет..
Просто я не могу просто так давать детям, чтобы чувствовать себя Богом.
Мое кредо - он долже понять что это Его..
Заслуженное..
Да уш..
В разных мирах живем..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13015
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И неужели ты думаешь что отдав детишкам что то, я бы гордо назвал Свое имя?
Я назвал бы прежде всего спонсора, фирму, контору..
Сколько бы там с каждого матча сыграло, не много, но все же..
Эх вы..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13015
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потом..
Такая же игра началась..
Только немного раннее..
Так же не дали..
Когда я прямым текстом сказал что все отдастся детишкам..
Вы конкретно боитесь что меня начнут как то там Уважать и про вас забудут?
Не бойтесь, никаких больше с вами дел..
Так же сразу ведь поняли и убрали, во избежание большой зависти..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13015
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
То что "настоящее" в провинции Шампань во

Ты когда тут жил, пил только настоящее францкзское по 15 тысяч евро, и это в Советское время?
Так и скажи просто, что заврался..
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* elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1388
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.06.18 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Кстати, а где я писал что я спонсор?У тебя там как с мышлением то?

У меня да, а у тебя?
Цитата:
И хочу "вам напомнить что наш постоянный главный Спонсор - Кампания Марикелло, а это уют и радость в каждом доме, дарит бутылку шампанского первому, кто предскажет правильно счет матча Россия - Аравия..Кампания Марикелло, мы всегда рядом, мы всегда с вами. Кампания Марикелло это счастье сегодня, будущее завтра и удачное прошлое вчера..Кампания Марикелло..Будьте здоровы, играйте в футбол!"

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=34706&viewmode=flat&sortorder=0&start=15

И что это было опять? совести совсем нет? или память хромает?Цитата:
112:
А я и написал:
Я говорил про Советское шампанское, наше родное..

Цитата:
elektron:
Ну так давай советское поставляйся

Да и перед Юджином не мешало бы извениться.
У меня всё! 8-)

[Исправлено: elektron, 15.06.2018 - 17:28]
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4764
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.06.18 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol:
Кто то опять по пьяне в эфир вышел.)))
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* elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1388
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.06.18 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Да разберёмся, правда в выходные не могу, на даче ;-) Ну если связь будет, посмотрим
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13015
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда идут какие то групповые действия, будь то спорт, ставки, спектакли, либо другие мероприятия, там чувствуется что хотят помочь по другому, не кидая высокомерно и при этом называя свое Личное Имя..
Там и один и его оппонент действуют сообща прежде всего..
Тут же опять..
Ах как таГ?
Он ПП, а вдруг станет УП?
А вдруг Администрация его начнет немного Уважать?
- А как же мы?
Опять писать в жалобы Администрации и жаловаться почему ему дали ПП?

Да уш..
От одиночества что только не надумаете..
Уважать вас должны прежде всего ваши родители, за правый образ жизни, за какие то качества, так и Вы их..
Но тут да, Эффект Его Величества Одиночества..
Для вас Администрация есть все хорошее в вашей реальной жизни и никого боле..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13015
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
хочу "вам напомнить что наш постоянный главный Спонсор - Ка

Где написано что это Я?
Да, я от имени Спонсора сказал про Советское Шампанское..
Что не так?
Ты на буквы еще разбей!
И почему я должен извЕняться?
За что?
За Зависть?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13015
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У него то есть нет Своего Мнения?
Он нуждается в Защите другого Завистника, который не потерпит чтобы кто то еще послал деньги на благотворительность?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13015
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И с каких пор Уважаемый нуждается в помощи не только администрации, а и того, кто говорит за Него так, как будто у него нет своего Мнения без администрации, без тебя, без еще кого то, кто способен Его поддержать?
Не кажется ли тебе что ты его этим только Унижаешь?
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4764
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.06.18 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

А что мобильный тырнет в ГДР не ахти?)))
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