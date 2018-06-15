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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4757
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.06.18 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Айтишники, поясните пожалуйста, почему с форума / с логина/ выбрасывает? :-s
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* elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1376
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.06.18 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Айтишники, поясните пожалуйста, почему с форума / с логина/ выбрасывает?

Не айтишник. Но для начала. С какой системы заходишь (Андроид, виндус или яблоко), Потом посмотри настройки спящего режима и (или) самого браузера (есть настройки- оставаться залогеным)
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 12995
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 20:31
Комментарий проходит проверку.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4757
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.06.18 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Со всех трех переодически выкидывает и с разных носителей. Браузеры тоже бывают разные. Да я тут уже не первый поднимаю этот вопрос. Как то бывалов еще будычи простынью пытался объяснить в чем дело. Говорил движок у сайта не ахти типо.
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3664
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 15.06.18 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ух тыж,112 с ПП сняли
Есть всё таки справедливость на свете :lol:
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* elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1376
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.06.18 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Со всех трех переодически выкидывает и с разных носителей

Странно, у меня проблем нет, не с мобильного, не с лэптопа. Тогда вопрос к редакции остаётся :-x Цитата:
kbkz1980:
Ух тыж,112 с ПП сняли

Дык уже отмечаем ;-)
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* elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1376
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.06.18 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Как то бывалов еще будычи простынью пытался объяснить в чем дело

Кстати я бывает забываю выйти, утром запускаю комп, уже залогенный. Во как 8-)
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4757
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.06.18 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

У вас даже с этим все не как у людей. :lol: ууу, буржуи.
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Страница 794 из 794«1...792793794
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