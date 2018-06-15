Обликоморале Re: Флуд и оффтопик часть 3 #11899





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4757

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:34 Цитата: elektron:



Со всех трех переодически выкидывает и с разных носителей. Браузеры тоже бывают разные. Да я тут уже не первый поднимаю этот вопрос. Как то бывалов еще будычи простынью пытался объяснить в чем дело. Говорил движок у сайта не ахти типо.