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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12995
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
расизмом

Хех..
Ну можно еще поплакать..
Что нибудь надумать еще..
Например попахивает сексизмом..
В суд подать..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12995
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Очень показательно - стопудово накатил полторашечку, как минимум.

Ты вот все обо мне да обо мне..
Что то свое есть?
Ну темы какие то, высказывания, логистика профессиональная ?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12995
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а сегодня у нас лыба..
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4757
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.06.18 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
можно еще поплакать

У тебя это неплохо во всех ветках форума получается
.Цитата:
112:
В суд подать

Пиши сразу в Гаагу.
Не мелочись.
:-)
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12995
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Пиши сразу в Гаагу.

Кто бы говорил..
Я то не прошу женщин защищать меня..
В отличии от некоторых, кто не может сам..
У меня с этим все ровно..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12995
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну наконец то..
Поеду ка я покупать гараш..
Уже года 4 хотел его купить..
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4757
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.06.18 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Кто бы говорил

ДС может рассказать, когда вернется..))
Цитата:
112:
Я то не прошу женщин защищать меня..
В отличии от некоторых

Это ты о ком ? Жду подробностей..
:lol:
Вилять поди опять начнешь, потому что
Цитата:
112:
У меня с этим все ровно

:lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12995
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Это ты о ком ? Жду подробностей

Ну она не заставит себя ждать, глядя как ее мушчинки обижаются и просят ее защитить себя..
Сам знаешь, кто она и кем выглядят они, когда за юбку прячутся..
По моему вчера так было.
Как и всегда..
То то..
А потому зачем мне разговаривать с такими, за кого женщина прет как торпеда, как думаешь?
Потому всех таких я прошу идти туда же, куда вежливо посылаю ее..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12995
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо уиду, которому не понравилось что ставки будут идти кое куда..
Как и эквивалент от шампанского денежный, который не забрали..
Мне даже как то полегчало..
А и вправду, зачем?
Сейчас у меня свои проблемы, гараш купил уже, перекрывать буду, денюшка она нужна..
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4757
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.06.18 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Ахаха.
Ну как всегда, лукаво виляя ускользнул от прямого вопроса.
Понимаешь, что за ложь тебе укажут.
Пургометство твой конек. :lol: :lol: :lol:
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* elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1376
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.06.18 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ну как всегда, лукаво виляя ускользнул от прямого вопроса.

Ещё и кого то виноватым сделал.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12995
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ещё и кого то виноватым сделал

Я не некоторые, которые откровенно иногда врут в целях чтобы понравиться толпе..
Особенно когда спрашиваешь их по факту за их ложь..
Эта слабость характера не по мне..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12995
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как правило я таких людей тоже стараюсь аккуратно и вежливо послать туда, куда посылаю их защитницу..
Не нарушая правил и соблюдая все рамки общественного Приличия..
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* elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1376
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.06.18 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
соблюдая все рамки общественного Приличия..

Вот когда этому научишься, тогда и будет всё хорошо.
А пока сам бредятину несёшь, а виноват кто то, не хорошо как то получается.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4757
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.06.18 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron: Вот когда этому научишься
Поздно некоторым пить боржом, когда не только почки отказали...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=767370&topic_id=29403&forumid=2#767370
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