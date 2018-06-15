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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: yudjin
§ Сергей_я
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2486
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 15.06.18 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Чтобы народ обсуждал не повышение пенсионного возраста и повышение НДС,а фееричную победу!

смысл? Ну пообсуждает народ с недельку и забудет, а про НДС и пенсионку так просто не забыть.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4749
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.06.18 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:

Ребята,да постанова всё это.. Чтобы народ обсуждал не повышение пенсионного возраста и повышение НДС,а фееричную победу! И жеребьевка,якобы,на игры с аутсайдерами всё это большая постанова

Либо стеб, либо бред. ;-)
Другого не дано.
Сейчас россияне это больше чем победу обсуждают и возмущаются. Ждут, что темнейщий по этому поводу предпримет. Кудрина с Айфоном костерят по чОрнОму. 8-)
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1370
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.06.18 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Я наверно за Уругвай. 3:1.

Принято, я за египтян 3:2
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§ Маркс
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 30
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 15.06.18 - 17:16
Комментарий проходит проверку.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4749
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.06.18 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Травмированный форвард Египта Мохаммед Салах не выйдет на поле против Уругвая :-x
Как же без него будите выигрывать?)))
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1370
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.06.18 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Травмированный форвард Египта Мохаммед Салах не выйдет на поле против Уругвая Как же без него будите выигрывать?)))

Я только подключился правда, но насколько понял, говорят, что играет
А нет, без него. Должен силы сохранить и полностью выздороветь. Ну да ладно.

[Исправлено: elektron, 15.06.2018 - 12:34]
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 357
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.06.18 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свердловск. пять лет. как в песне- не забывается такое никогда.
это были незабываемые годы. да что там. эти годы за пять я бы считал .
через полчаса будем смотреть.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4749
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.06.18 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Говорят уже решили как накажут футболистов СА.
Их оставят в России. 8-)
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 357
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.06.18 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
стадион сверху вид- просто супер.
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