/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 793 из 793«1...791792793
§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12991
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
расизмом

Хех..
Ну можно еще поплакать..
Что нибудь надумать еще..
Например попахивает сексизмом..
В суд подать..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12991
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Очень показательно - стопудово накатил полторашечку, как минимум.

Ты вот все обо мне да обо мне..
Что то свое есть?
Ну темы какие то, высказывания, логистика профессиональная ?
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12991
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а сегодня у нас лыба..
Профайл

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4749
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.06.18 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
можно еще поплакать

У тебя это неплохо во всех ветках форума получается
.Цитата:
112:
В суд подать

Пиши сразу в Гаагу.
Не мелочись.
:-)
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12991
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Пиши сразу в Гаагу.

Кто бы говорил..
Я то не прошу женщин защищать меня..
В отличии от некоторых, кто не может сам..
У меня с этим все ровно..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12991
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну наконец то..
Поеду ка я покупать гараш..
Уже года 4 хотел его купить..
Профайл

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4749
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.06.18 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Кто бы говорил

ДС может рассказать, когда вернется..))
Цитата:
112:
Я то не прошу женщин защищать меня..
В отличии от некоторых

Это ты о ком ? Жду подробностей..
:lol:
Вилять поди опять начнешь, потому что
Цитата:
112:
У меня с этим все ровно

:lol:
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12991
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Это ты о ком ? Жду подробностей

Ну она не заставит себя ждать, глядя как ее мушчинки обижаются и просят ее защитить себя..
Сам знаешь, кто она и кем выглядят они, когда за юбку прячутся..
По моему вчера так было.
Как и всегда..
То то..
А потому зачем мне разговаривать с такими, за кого женщина прет как торпеда, как думаешь?
Потому всех таких я прошу идти туда же, куда вежливо посылаю ее..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12991
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо уиду, которому не понравилось что ставки будут идти кое куда..
Как и эквивалент от шампанского денежный, который не забрали..
Мне даже как то полегчало..
А и вправду, зачем?
Сейчас у меня свои проблемы, гараш купил уже, перекрывать буду, денюшка она нужна..
Профайл

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4749
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.06.18 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Ахаха.
Ну как всегда, лукаво виляя ускользнул от прямого вопроса.
Понимаешь, что за ложь тебе укажут.
Пургометство твой конек. :lol: :lol: :lol:
Профайл

§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1370
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.06.18 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ну как всегда, лукаво виляя ускользнул от прямого вопроса.

Ещё и кого то виноватым сделал.
Профайл

§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 12991
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 17:41
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 12991
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 17:46
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 793 из 793«1...791792793
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 154
Пользователей: 0
Всего: 154

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх