Цитата: Сабыр:



Ребята,да постанова всё это.. Чтобы народ обсуждал не повышение пенсионного возраста и повышение НДС,а фееричную победу! И жеребьевка,якобы,на игры с аутсайдерами всё это большая постанова

Либо стеб, либо бред.

Другого не дано.

Сейчас россияне это больше чем победу обсуждают и возмущаются. Ждут, что темнейщий по этому поводу предпримет. Кудрина с Айфоном костерят по чОрнОму.