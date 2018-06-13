pro100tak Re: Квазигоссектор перестал быть священной коровой, и... #4





(Пользователи) Сообщений: 36

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 01:20 они там не сами по себе работают. Не с улицы берут. Ставят их для принесения пользы той или иной команде, членами которых они являются. Е-сно они должны брать, чтобы передать дальше по цепочке. Поймаются, семья бедствовать не будет. Система, однако, что ли.