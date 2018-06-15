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Куратор темы: drakon
* alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 350
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.06.18 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
нужно - ждать. Когда-нибудь,


да ради интереса посмотрел . в 2006 году в Германии. 12 лет назад.
финал. 69000. народа..
вчера в Лужниках - 82000 тысячи.
просто статистика. и 100000 американцев прилетело. шпионы наверное все.
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4743
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.06.18 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Макрон намерен сделать французский основным языком Евросоюза :lol:
Дракоша, изучай...
Месье, же не манж па сис жур. Гебен мир зи битте этвас копек ауф дем штюк брод...
Ну как то так ведь сможешь?}))))
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* alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 350
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.06.18 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
не подходят..


как не подходят? там сосняк как на Красном кордоне. и в Наурзуме.
сердечникам туда прямая дорога. тем более ты же на север хотел переехать.
в Швецию вроде. .хотя Гамбург то и есть север.
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* alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 350
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.06.18 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Месье, же не манж па сис жур. Гебен мир зи битте этвас копек ауф дем штюк брод...


да. кстати. на Елисейских полях. в городе Париже.
в Макдональдсах не понимают других языков. кроме французского.
потому что там все из Африки. так что да. учите французский.
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* alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 350
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.06.18 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
стыдно признаться. но признаюсь.
долго думал что за человек с мальчиком на открытие пинал мячик . с Забивакой.
не читал.
теперь понял. Роналдо. двухкратный чемпион мира.
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