alex_60 Re: Моя Деревенька и её окрестности. #12483





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Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:32 Цитата: drakon:

не подходят..



как не подходят? там сосняк как на Красном кордоне. и в Наурзуме.

сердечникам туда прямая дорога. тем более ты же на север хотел переехать.

в Швецию вроде. .хотя Гамбург то и есть север.