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§ NG.kz
Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском кладбище прокомментировали "НГ"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32891
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.06.18 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во вторник, 12 июня, пользователь сайта ng.kz Ксения прислала на редакционный WhatsApp "НГ" видеозапись, на которой видно, как двое мужчин закапывают что-то, завернутое в ткань, на старом мусульманском кладбище в районе «Лагуны».
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* Сабыр
Re: Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском...
Сабыр


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 15.06.18 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По КТК показывали,в Петропавловске приезжие тоже закапали умершего родственника прям около забора на дачах! Люди весной пришли на участок и увидели могилу у забора..
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§ yudjin
Re: Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5369
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.06.18 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Данное кладбище не может считаться закрытым хотя бы потому, что оно регулярно посещается родственниками умерших, - сообщил руководитель отдела ЖКХ Алексей ТАРАСОВ.

Парк Победы - тоже кладбище, и могилы с памятниками там есть, и посещаются людьми, уход есть. Мож и там начать хоронить, а Тарасов?... особо "заслуженных" деятелей? и чтобы весёлый паровозик возил по кладбищу экскурсии родственников?
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* alex_60
Re: Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 350
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.06.18 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///сообщил руководитель отдела ЖКХ Алексей ТАРАСОВ. - Там регулярно, на постоянной основе проводятся субботники, люди ухаживают за могилами.///

свидетельства данного . фото.
за свои слова то нужно отвечать.
на регулярной основе. Вы там сами были хоть раз , руководитель?
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§ yudjin
Re: Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5369
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.06.18 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Вы там сами были хоть раз , руководитель?

какие там субботники?.. да про пару раз весной на моей памяти...
там даже стену возвели, чтобы бурьян, который бывает даже горит, с проспекта не видно было...
зато с Алтынсарина показательно всё видно.
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§ 112
Re: Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском...
112


(Пользователи)
Сообщений: 12986
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Люди совсем уже стыд потеряли, Охотниками за усопшими из себя возомнили..
Теперь и я буду кого то хоронить, и за мной следить со всех окон и смартофонов станут?
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§ Seviriya
Re: Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 93
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.06.18 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Мож и там начать хоронить, а Тарасов?... особо "заслуженных" деятелей?

ага) для уважаемых людишек место всегда свободно
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* alex_60
Re: Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 350
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.06.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///руководитель отдела ЖКХ Алексей ТАРАСОВ.///

это место сейчас , А.Тарасов, когда в автобусе едешь,
для поднятия рук если что, кто как бы должен это делать и даже это
не всем приятно. кто едет рядом.
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§ 112
Re: Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском...
112


(Пользователи)
Сообщений: 12986
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
и, чтобы бурьян, который бывает даже г

Мы мусульмане над чужими кладбищами не смеемся и не говорим как и что вам делать на своих..
У нас нельзя заходить на могилу и убираться там, жечь бурьян либо еще что то..
И хватит наши похороны мусолить..
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§ yudjin
Re: Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5369
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.06.18 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Мы мусульмане над чужими кладбищами не смеемся и не говорим как и что вам делать на своих..

а кто смеётся-то? Заканыч ты не перевирай то... речь про содержание в должном виде территории как выразились в центре города....
а остальное всё отговорки твоей и коммунальщиков лени.
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