Цитата: 112:

Мы мусульмане над чужими кладбищами не смеемся и не говорим как и что вам делать на своих..

а кто смеётся-то? Заканыч ты не перевирай то... речь про содержание в должном виде территории как выразились в центре города....

а остальное всё отговорки твоей и коммунальщиков лени.